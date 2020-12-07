Выборы президента. Один кандидат отозвал документы из ЦИК

Еще один кандидат отказался от участия в досрочных выборах президента. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, временно неработающий Илгиз Товкеев обратился с заявлением об отзыве документов.

Отметим, что претендент не внес избирательный залог и не сдал подписные листы. В Центризбиркоме заявили, что если до определенного срока кандидат не сдал деньги и подписи, то он автоматически снимается с дистанции.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.