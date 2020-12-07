Выборы президента. Снятый с гонки кандидат обжалует действия ЦИК в суде

Снятый с гонки кандидат в президенты Назарбек Нышанов намерен обратиться в Конституционную палату. Он объяснил 24.kg почему.

По словам Назарбека Нышанова, ЦИК необоснованно его дисквалифицировала.

«Я принимаю участие в шестой президентской кампании. Принципиально не сдаю подписные листы и не вношу залог. У меня нет денег. Но в Конституции указано, что каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным. Почему мои права нарушают и ущемляют? Я обращусь в Конституционную палату, чтобы эти дискриминационные положения избирательного закона были признаны не соответствующими Основному закону. В Центризбирком тоже написал обращение, чтобы мои документы восстановили», — заявил он.

При этом на вопрос, почему он не обратился раньше, если регулярно баллотируется, Назарбек Нышанов не ответил.

В ЦИК в свою очередь отметили, что залог и подписи — требование закона и оно является обязательным для всех претендентов. Если до определенного срока кандидат не сдал деньги и подписи, то он автоматически снимается с дистанции.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.