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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. ЦИК аккредитовала 43 международных наблюдателя

На досрочные выборы президента ЦИК аккредитовала 43 международных наблюдателя. Решение принято сегодня на заседании. 

Уточняется, что наблюдатели представляют 7 стран и 7 международных организаций, включая ЦИК Молдовы и Азербайджана, а также МПА СНГ. 

Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова отметила, что будут проводить мониторинг и представители миссии БДИПЧ ОБСЕ. Но на аккредитацию они пока не подали заявку.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175716/
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