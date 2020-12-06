На досрочные выборы президента ЦИК аккредитовала 43 международных наблюдателя. Решение принято сегодня на заседании.

Уточняется, что наблюдатели представляют 7 стран и 7 международных организаций, включая ЦИК Молдовы и Азербайджана, а также МПА СНГ.

Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова отметила, что будут проводить мониторинг и представители миссии БДИПЧ ОБСЕ. Но на аккредитацию они пока не подали заявку.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.