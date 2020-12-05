Выборы президента. Кандидаты и что о них известно. Часть I

3 декабря из большого списка претендующих на главный политический пост страны осталось 20 человек. Кандидаты в президенты сдали подписные листы и внесли избирательный залог в размере 1 миллиона сомов.

Утверждать сейчас, что именно эти люди войдут в избирательный бюллетень, пока преждевременно. До 7 января включительно любой из претендентов может отозвать заявление. ЦИК может дисквалифицировать участника, если тот нарушит избирательное законодательство. Центризбирком имеет право снимать с дистанции на всех этапах кампании, вплоть до дня голосования.

24.kg рассказывает, что известно о тех, кто замахнулся на высшую власть.

Аймен Касенов

Фото из интернета. Аймен Касенов

Аймену Касенову 46 лет. Он учился в Праге. Был членом правления Российско-Кыргызского фонда развития. В декабре 2018 года его уволил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

До РКФР долгое время занимал должность генерального директора ТОО «Газпром-Нефть Казахстан», был заместителем гендиректора ТОО «Газпром-Нефть Таджикистан». Являлся также членом совета директоров нефтяной компании «Альянс» и национальной авиакомпании «Кыргызстан аба жолдору».

Это его первая президентская гонка. Ранее ни в депутаты, ни, тем более, на пост главы государства Аймен Касенов не баллотировался.

Бабыржан Тольбаев

Фото из интернета. Бабыржан Тольбаев

Генеральный директор компании «Мол Булак Финанс» Бабыржан Тольбаев также впервые участвует в выборах.

Из открытых источников о нем известно, что учился в США. В совершенстве владеет английским и французским языками. Бизнесом активно занимается с 2000 года. При содействии Бабыржана Тольбаева была разработана специальная микрокредитная программа для женщин. Он также выступает инициатором создания «Фонда восстановления» после трагических июньских событий 2010 года на юге.

Интерес к Тольбаеву принесли не только его успехи в сфере предпринимательства, но и зажигательный ролик против коронавируса.

Бизнесмен записал его в разгар пандемии в июле, когда катастрофически не хватало лекарств и врачей, а люди задыхались на ступеньках стационаров.

Адахан Мадумаров

Фото из интернета. Адахан Мадумаров

Лидер политической партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров — старожил на местном политическом олимпе. Отличается относительной стойкостью убеждений. На президентских выборах 15 октября 2017 года он пришел к финишу третьим. Итоги голосования не признал. Конкурента по гонке Омурбека Бабанова за публичные поздравления Сооронбая Жээнбекова с победой назвал лицемером.

Имидж Адахана Мадумарова как постоянного критика властей подпорчен в 2013-м. Он получил пост заместителя генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств и уехал в Анкару.

В 2015 году Адахан Мадумаров вернулся в страну. Его партия пошла на выборы в парламент и проиграла. Он опять назвал их результаты фальсификацией, а себя объявил оппозиционером.

На выборах 4 октября, которые стали причиной массовых беспорядков, приведших в результате к досрочной отставке Жээнбекова и триумфальному возвращению в политику экс-депутата Садыра Жапарова, партия Мадумарова сумела преодолеть семипроцентный барьер. Но итоги голосования признаны ЦИК недействительными. Попасть в седьмой созыв Адахану Мадумарову опять не удалось.

Садыр Жапаров

Фото из интернета. Садыр Жапаров

Этого кандидата эксперты называют безусловным фаворитом гонки. Садыра Жапарова освободили из тюрьмы, где он отбывал наказание за захват заложника, сторонники в ночь на 6 октября. Всего за сутки из зэка он превратился в самого влиятельного человека в стране.

На посту и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров пробыл полтора месяца.

Но за это время успел объездить регионы, провести кадровые назначения, помиловать 268 осужденных и переложить инициативу перекройки Конституции на шестой созыв. Легитимность которого, к слову, под большим вопросом.

Новый Основной закон превратился в предмет ожесточенных споров юристов, экспертов, политологов и буквально поделил общество на два оппонирующих лагеря. Садыр Жапаров поспешил тут же откреститься от вывешенного на сайте Жогорку Кенеша проекта. Не признают авторство и сами депутаты, инициирующие референдум.

«Конституция-подкидыш» так и осталась болтаться на странице парламента. А члены созданного конституционного совещания продолжают выдавать странные предложения. Юристы, не включенные в состав КС, со своей стороны не прекращают критиковать и называют совещание незаконным, а его представителей — некомпетентными.

Равшан Джеенбеков

Фото из интернета. Равшан Джеенбеков

Равшан Джеенбеков пришел в Жогорку Кенеш в 2010 году по списку партии «Ата Мекен». Однако разругавшись с Омурбеком Текебаевым, был исключен как из фракции, так и из политорганизации.

Читайте по теме События в Кой-Таше: что происходит с главными участниками год спустя

Примкнул к оппозиции. Ныне проходит по уголовному делу в качестве фигуранта как организатор массовых беспорядков и захвата заложников в деле о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.

Подозревают его и в покушении на попытку насильственного захвата власти. Он тоже вышел из СИЗО-1 в ночь беспорядков. Больше в камеру не возвращался.

Джеенбеков заявил о своей оппозиционности и о том, что не собирается поддерживать конституционную реформу конкурента по гонке Садыра Жапарова, поскольку она антизаконная.

Рашид Тагаев

Фото из интернета. Рашид Тагаев

Он был депутатом двух созывов. В 2007 году в парламент баллотировался от бакиевского «Ак Жола».

Имеет звание генерал-майора милиции.

В 2016 году был назначен директором филиала ОсОО «Газпром Кыргызстан» в городе Оше.

Эльдар Абакиров

Фото из интернета. Эльдар Абакиров

Участвовал в парламентских выборах-2020 в первой десятке «Ата Мекена». Эльдар Абакиров ранее занимал должность замминистра экономики. Продержался на этой позиции с мая 2016 по июнь 2019 года.

Сейчас он заместитель директора ОсОО Green City Management, основной деятельностью которого являются туристический бизнес, управление гостиницами и оздоровительными комплексами.

Во время беспорядков с 5 на 6 октября был ранен осколком светошумовой гранаты.

Женишбек Байгуттиев

Фото из интернета. Женишбек Байгуттиев

Является судьей Международного третейского суда, а также членом наблюдательного совета Международного третейского суда. Кроме того, он член Общественного объединения «Бишкекский деловой клуб».

С 2009 по 2010 год был министром экономического регулирования. В президентской кампании участвует впервые.

Арстанбек Абдылдаев

Фото из интернета. Арстанбек Абдылдаев

Автор знаменитого высказывания «зима не будет» Арстанбек Абдылдаев, больше известный как Арстан Алай регулярно участвует в выборах главы государства.

Читайте по теме Он бог. Эксперты не нашли элементов экстремизма в заявлениях Арстана Алая

Ранее он заявил, что назначен богом, а в 2020 году станет президентом Вселенной. Его сторонники потребовали в 2019-м от теперь уже бывшего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова «мирно передать власть Арстану Алаю».

Депутаты парламента поинтересовались, является ли тенгрианство официально зарегистрированным и какую ответственность несут люди, пропагандирующие течение и заявляющие, что они боги.

Но эксперты элементов разжигания межрелигиозной вражды не нашли, и дело в отношении Арстана Алая было прекращено.

Курсан Асанов

Фото из интернета. Курсан Асанов

Бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов, как и Эльдар Абакиров, принимал участие в выборах-2020. Был под № 7 в списке партии «Бутун Кыргызстан». Асанов проходит обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблении должностным положением.

Курсана Асанова со скандалом сняли с должности 13 августа 2019 года с беспрецедентной формулировкой «за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия».

Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело.

Он также обвиняется в организации беспорядков 9 октября. Отпущен под домашний арест. Курсан Асанов успел посидеть три дня в кресле главы МВД, которое занял самовольно. Но был выпровожен оттуда личным составом. В гонке за высший государственный пост страны ранее не участвовал.

Продолжение следует.