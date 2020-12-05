Выборы президента. Кандидаты и что о них известно. Часть I

3 декабря из большого списка претендующих на главный политический пост страны осталось 20 человек. Кандидаты в президенты сдали подписные листы и внесли избирательный залог в размере 1 миллиона сомов.
Утверждать сейчас, что именно эти люди войдут в избирательный бюллетень, пока преждевременно. До 7 января включительно любой из претендентов может отозвать заявление. ЦИК может дисквалифицировать участника, если тот нарушит избирательное законодательство. Центризбирком имеет право снимать с дистанции на всех этапах кампании, вплоть до дня голосования.
24.kg рассказывает, что известно о тех, кто замахнулся на высшую власть.
Аймен Касенов
Аймену Касенову 46 лет. Он учился в Праге. Был членом правления Российско-Кыргызского фонда развития. В декабре 2018 года его уволил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
До РКФР долгое время занимал должность генерального директора ТОО «Газпром-Нефть Казахстан», был заместителем гендиректора ТОО «Газпром-Нефть Таджикистан». Являлся также членом совета директоров нефтяной компании «Альянс» и национальной авиакомпании «Кыргызстан аба жолдору».
Это его первая президентская гонка. Ранее ни в депутаты, ни, тем более, на пост главы государства Аймен Касенов не баллотировался.
Бабыржан Тольбаев
Генеральный директор компании «Мол Булак Финанс» Бабыржан Тольбаев также впервые участвует в выборах.
Из открытых источников о нем известно, что учился в США. В совершенстве владеет английским и французским языками. Бизнесом активно занимается с 2000 года. При содействии Бабыржана Тольбаева была разработана специальная микрокредитная программа для женщин. Он также выступает инициатором создания «Фонда восстановления» после трагических июньских событий 2010 года на юге.
Интерес к Тольбаеву принесли не только его успехи в сфере предпринимательства, но и зажигательный ролик против коронавируса.
Бизнесмен записал его в разгар пандемии в июле, когда катастрофически не хватало лекарств и врачей, а люди задыхались на ступеньках стационаров.
Адахан Мадумаров
Лидер политической партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров — старожил на местном политическом олимпе. Отличается относительной стойкостью убеждений. На президентских выборах 15 октября 2017 года он пришел к финишу третьим. Итоги голосования не признал. Конкурента по гонке Омурбека Бабанова за публичные поздравления Сооронбая Жээнбекова с победой назвал лицемером.
Имидж Адахана Мадумарова как постоянного критика властей подпорчен в 2013-м. Он получил пост заместителя генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств и уехал в Анкару.
В 2015 году Адахан Мадумаров вернулся в страну. Его партия пошла на выборы в парламент и проиграла. Он опять назвал их результаты фальсификацией, а себя объявил оппозиционером.
На выборах 4 октября, которые стали причиной массовых беспорядков, приведших в результате к досрочной отставке Жээнбекова и триумфальному возвращению в политику экс-депутата Садыра Жапарова, партия Мадумарова сумела преодолеть семипроцентный барьер. Но итоги голосования признаны ЦИК недействительными. Попасть в седьмой созыв Адахану Мадумарову опять не удалось.
Садыр Жапаров
Этого кандидата эксперты называют безусловным фаворитом гонки. Садыра Жапарова освободили из тюрьмы, где он отбывал наказание за захват заложника, сторонники в ночь на 6 октября. Всего за сутки из зэка он превратился в самого влиятельного человека в стране.
На посту и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров пробыл полтора месяца.
Но за это время успел объездить регионы, провести кадровые назначения, помиловать 268 осужденных и переложить инициативу перекройки Конституции на шестой созыв. Легитимность которого, к слову, под большим вопросом.
Новый Основной закон превратился в предмет ожесточенных споров юристов, экспертов, политологов и буквально поделил общество на два оппонирующих лагеря. Садыр Жапаров поспешил тут же откреститься от вывешенного на сайте Жогорку Кенеша проекта. Не признают авторство и сами депутаты, инициирующие референдум.
«Конституция-подкидыш» так и осталась болтаться на странице парламента. А члены созданного конституционного совещания продолжают выдавать странные предложения. Юристы, не включенные в состав КС, со своей стороны не прекращают критиковать и называют совещание незаконным, а его представителей — некомпетентными.
Равшан Джеенбеков
Равшан Джеенбеков пришел в Жогорку Кенеш в 2010 году по списку партии «Ата Мекен». Однако разругавшись с Омурбеком Текебаевым, был исключен как из фракции, так и из политорганизации.
Примкнул к оппозиции. Ныне проходит по уголовному делу в качестве фигуранта как организатор массовых беспорядков и захвата заложников в деле о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.
Подозревают его и в покушении на попытку насильственного захвата власти. Он тоже вышел из СИЗО-1 в ночь беспорядков. Больше в камеру не возвращался.
Джеенбеков заявил о своей оппозиционности и о том, что не собирается поддерживать конституционную реформу конкурента по гонке Садыра Жапарова, поскольку она антизаконная.
Рашид Тагаев
Он был депутатом двух созывов. В 2007 году в парламент баллотировался от бакиевского «Ак Жола».
Имеет звание генерал-майора милиции.
В 2016 году был назначен директором филиала ОсОО «Газпром Кыргызстан» в городе Оше.
Эльдар Абакиров
Участвовал в парламентских выборах-2020 в первой десятке «Ата Мекена». Эльдар Абакиров ранее занимал должность замминистра экономики. Продержался на этой позиции с мая 2016 по июнь 2019 года.
Сейчас он заместитель директора ОсОО Green City Management, основной деятельностью которого являются туристический бизнес, управление гостиницами и оздоровительными комплексами.
Во время беспорядков с 5 на 6 октября был ранен осколком светошумовой гранаты.
Женишбек Байгуттиев
Является судьей Международного третейского суда, а также членом наблюдательного совета Международного третейского суда. Кроме того, он член Общественного объединения «Бишкекский деловой клуб».
С 2009 по 2010 год был министром экономического регулирования. В президентской кампании участвует впервые.
Арстанбек Абдылдаев
Автор знаменитого высказывания «зима не будет» Арстанбек Абдылдаев, больше известный как Арстан Алай регулярно участвует в выборах главы государства.
Ранее он заявил, что назначен богом, а в 2020 году станет президентом Вселенной. Его сторонники потребовали в 2019-м от теперь уже бывшего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова «мирно передать власть Арстану Алаю».
Депутаты парламента поинтересовались, является ли тенгрианство официально зарегистрированным и какую ответственность несут люди, пропагандирующие течение и заявляющие, что они боги.
Но эксперты элементов разжигания межрелигиозной вражды не нашли, и дело в отношении Арстана Алая было прекращено.
Курсан Асанов
Бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов, как и Эльдар Абакиров, принимал участие в выборах-2020. Был под № 7 в списке партии «Бутун Кыргызстан». Асанов проходит обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблении должностным положением.
Курсана Асанова со скандалом сняли с должности 13 августа 2019 года с беспрецедентной формулировкой «за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия».
Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело.
Он также обвиняется в организации беспорядков 9 октября. Отпущен под домашний арест. Курсан Асанов успел посидеть три дня в кресле главы МВД, которое занял самовольно. Но был выпровожен оттуда личным составом. В гонке за высший государственный пост страны ранее не участвовал.
Продолжение следует.