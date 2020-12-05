Освобождать от уголовного наказания тех, кто возместит ущерб. Идея депутатов

Пять депутатов парламента — Омурбек Бакиров, Гульшат Асылбаева, Акылбек Жапаров, Салайдин Айдаров и Марлен Маматалиев вынесли на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности в случае, если чиновник добровольно возместит ущерб.

По мнению авторов, повышение экономической активности через вывод теневого имущества и доходов в легальный оборот должно быть стимулировано. Поэтому они предлагают обеспечить дополнительные механизмы защиты субъектов предпринимательства и бизнеса в условиях экономического кризиса и пандемии от неправомерных действий правоохранительных органов.

В частности, нардепы считают, что нужно декриминализировать в отношении таких граждан статьи за преступления против собственности, против порядка осуществления экономической деятельности, в денежно-кредитной и валютной сфере и против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Предлагается освободить от наказания по статье «Экономическая контрабанда» УК КР.

Напомним, что бывший исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров объявил экономическую амнистию. По его словам, это поможет пополнить государственный бюджет, в том числе изыскать дополнительные ресурсы, возвратить капиталы, ранее незаконно вывезенные за пределы нашего государства, в том числе в офшорные зоны, вывести теневые ресурсы бизнес-сообщества в правовое русло.