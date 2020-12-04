Выборы президента. В ЦИК спорят, нарушали ли кандидаты правила агитации

На заседании ЦИК рассматривают жалобу коалиции «За демократию и гражданское общество» к кандидатам на должность президента Бакытбеку Жумагулову, Каныбеку Иманалиеву, Токтайым Уметалиевой, Кларе Сооронкуловой, Бектуру Асанову, Садыку Шер-Ниязу, Равшану Джеенбекову.

Рабочая группа по вопросам информирования избирателей предложила отказать в жалобе, потому что не находит признака нарушения правил предвыборной агитации.

Однако член Центризбиркома Акылбек Сариев отметил, что необходимо выяснить, кто оплачивал проведение пресс-конференции. «Любое действие кандидаты должны оплачивать. Надо уточнить, кто платил. И тогда можно наказать за использование иных средств. Предлагаю отложить вопрос, пока не выясним, кто платил», — сказал он.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева ответила, что в законодательстве есть четыре признака агитации и их рабочая группа в действиях претендентов не усмотрела. «Они хотели быть услышанными, у них были вопросы об организации к Центризбиркому. Это нормальный процесс», — подчеркнула она.

Акылбек Сариев парировал, что любая деятельность кандидата, не связанная с его профессиональной деятельностью, считается предвыборной. «Я смотрел небольшой кусок пресс-конференции. Там Каныбек Иманалиев говорил о возможных последствиях избрания Садыра Жапарова. Поэтому, по моему мнению, признаки агитации есть», — пояснил он.

Председатель избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова заявила, что сейчас в стране идет важная общественная дискуссия и кандидаты как активные участники принимают в ней участие. «Мы не считаем это агитацией, потому что каждый может высказаться по вопросам госразвития», — добавила она.

В итоге поддержано предложение рабочей группы.