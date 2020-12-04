Бюджет спецбольницы для чиновников составляет 152 миллиона сомов в год

Годовой бюджет Клинической больницы управления делами президента и правительства Кыргызстана составляет 152 миллиона сомов в год. Об этом на парламентских слушаниях о бюджете Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования на 2021-й и прогнозе на 2022-2023 годы сообщил заместитель министра финансов Улукбек Карымшаков.

Обнародовать расходы из бюджета больницы управления делами президента потребовал представитель ОО «Социум» Алимжан Кошматов.

«На лечение каждого человека из бюджета выделяют 179 сомов на медицинские учреждения по месту прописки. Получается, на здоровье чиновника деньги уходят и по месту прописки, и на спецклинику», — заявил он.

Клиническая больница управления делами президента оказывает медико-санитарную помощь по перечню должностей и лиц, утвержденному распоряжением правительства. Кроме того, в этой больнице получают лечение сотрудники посольств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в республике.