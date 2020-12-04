Я сейчас никто. Садыра Жапарова просят отпустить арестованных их родственники

Садыр Жапаров, рассказал, что не будет защищать олигархов и чиновников. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что любой, кто будет замешан в коррупционных делах или уклоняется от уплаты налогов, должен быть привлечен к ответственности.

По словам Садыра Жапарова, к нему обращаются родственники арестованных и просят содействия в их освобождении.

«Во-первых, я сейчас никто. Во-вторых, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Перед законом все одинаково должны отвечать. Без этого мы не сможем бороться и искоренить коррупцию. Мы не сможем поднять экономику. Если не поднимем экономику, то никогда не сможем построить сильное государство. Все взаимосвязано друг с другом», — написал он.

Садыр Жапаров предлагает всем арестованным вернуть народное имущество.

«Теперь моих знакомых и соотечественников тоже арестовывают по обвинению в коррупции. Их родственники просят освободить их. Но я сейчас никто», — отметил он.