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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Еще три кандидата сдали подписные листы

Еще три кандидата в президенты сдали подписные листы в ЦИК. Об этом сообщили в Центризбиркоме. 

По данным ведомства, листы сдали Эльдар Абакиров, Адахан Мадумаров и Мыктыбек Арстанбек. Они также оплатили избирательный залог в размере 1 миллиона сомов.

Напомним, что претенденты на высший государственный пост в стране должны сдать подписи и перечислить деньги на депозитный счет сегодня до 23.59.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175474/
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