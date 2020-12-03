Выборы президента. Еще шесть кандидатов внесли избирательный залог

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов информирует, что, согласно конституционному Закону «О выборах президента Кыргызской Республики и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», кандидаты на высший государственный пост в стране не позднее, чем за 37 календарных дней до дня выборов, то есть до полуночи 3 декабря, должны внести избирательный залог в десятитысячекратном размере от установленного законодательством расчетного показателя.
Уточняется, что в общей сложности 1 миллион сомов перечислили 20 кандидатов.
Центризбирком приводит список сдавших:
- Аймен Касенов;
- Бабыржан Тольбаев;
- Адахан Мадумаров;
- Садыр Жапаров;
- Равшан Джеенбеков;
- Рашид Тагаев;
- Эльдар Абакиров;
- Женишбек Байгуттиев;
- Арстанбек Абдылдаев;
- Курсан Асанов;
- Бактыбек Калмаматов;
- Мыктыбек Арстанбек;
- Абдиль Сегизбаев;
- Улукбек Кочкоров;
- Кубан Чороев;
- Каныбек Иманалиев;
- Имамидин Ташов;
- Клара Сооронкулова;
- Канат Исаев;
- Кубанычбек Исабеков.
До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.
Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.