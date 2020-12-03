Выборы президента. Еще шесть кандидатов внесли избирательный залог

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов информирует, что, согласно конституционному Закону «О выборах президента Кыргызской Республики и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», кандидаты на высший государственный пост в стране не позднее, чем за 37 календарных дней до дня выборов, то есть до полуночи 3 декабря, должны внести избирательный залог в десятитысячекратном размере от установленного законодательством расчетного показателя.

Уточняется, что в общей сложности 1 миллион сомов перечислили 20 кандидатов.

Центризбирком приводит список сдавших:

Аймен Касенов;

Бабыржан Тольбаев;

Адахан Мадумаров;

Садыр Жапаров;

Равшан Джеенбеков;

Рашид Тагаев;

Эльдар Абакиров;

Женишбек Байгуттиев;

Арстанбек Абдылдаев;

Курсан Асанов;

Бактыбек Калмаматов;

Мыктыбек Арстанбек;

Абдиль Сегизбаев;

Улукбек Кочкоров;

Кубан Чороев;

Каныбек Иманалиев;

Имамидин Ташов;

Клара Сооронкулова;

Канат Исаев;

Кубанычбек Исабеков.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.