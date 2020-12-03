Выборы президента. Очередной кандидат отказался от участия в гонке

Пенсионер Абдыкаар Сыдыков обратился в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов с заявлением об отзыве документов.

Таким образом, в гонке остается 36 кандидатов.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.