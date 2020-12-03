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Власть

Акылбек Жапаров объяснил, почему предлагает лишить силовиков надбавок к пенсии

После предложения о том, чтобы лишить сотрудников силовых ведомств надбавок к пенсии появилась критика в социальных сетях. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Акылбек Жапаров.

По словам нардепа, его неправильно поняли.

«Учитель, отработавший 35 лет, получает пенсию 4 тысячи 954 сома. Я говорю о надбавках к пенсии, у нас 102 человека получают надбавки в сумме 15 тысяч сомов. Их пенсия составляет 40-50 тысяч сомов. 2 тысячи 455 человек, среди которых есть и учителя, получают надбавки в 6 тысяч сомов. То есть учитель, который платил подоходный налог, получает мизерную пенсию, а те, у кого она большая, сейчас возмущаются по поводу надбавок. Человек сидит в теплом, уютном кабинете, получает зарплату, премию, звания, а, выходя на пенсию, получает еще и надбавку. Давайте каждый будет получать пенсию, исходя из своей зарплаты. А на Facebook теперь на меня обижаются», — сказал Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175421/
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