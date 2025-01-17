Кабмин установил надбавки за научные степени. Что положено доктору наук

Кабмин утвердил ежемесячные надбавки за научные степени на 2025 год. Соответствующее постановление 15 января подписал председатель Кабинета Министров Акылбек Касымалиев.

Согласно документу, надбавки назначаются научным, научно-педагогическим работникам, а также профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам госорганов по месту их основной работы. Размер выплат составляет:

2700 сомов за степень доктора наук;

1350 сомов за степень кандидата наук или PhD.

Важно отметить, что если сотрудник обладает несколькими научными степенями, надбавка выплачивается только за одну из них — за степень доктора наук.

Финансирование надбавок будет осуществляться за счет бюджетных средств для государственных учреждений и из собственных средств — для хозрасчетных организаций.

Постановление также отменяет предыдущие акты, регулирующие выплаты за научные степени, начиная с 2006 года.

«Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2025 года», — говорится в документе.

По данным Министерства образования и науки КР, на начало 2023 года в стране насчитывалось 1 179 докторов наук и 5 323 кандидата наук, которые получали соответствующие надбавки за ученые степени.