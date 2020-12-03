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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Профильный комитет одобрил законопроект о проведении референдума

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту парламента направил на обсуждение депутатов законопроект о назначении референдума по госустройству на 10 января 2021 года. Нардеп Дастан Бекешев написал об этом в Twitter.

Уточняется, что ранее законопроект поступил в ЦИК. Инициатором выступил депутат Акылбек Жапаров. В прилагаемой справке-обосновании говорится, что эта инициатива аналогична той, которую выдвигал экс-парламентарий Курманкул Зулушев в апреле этого года.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020-го стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175407/
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