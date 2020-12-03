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Власть

Депутат предложил военным отстреливать волков за вознаграждение

В Кыргызстане очень остро стоит проблема отстрела волков в горной местности. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Бейшеналы Нурдинов.

По его словам, раньше за отстрел волков давали вознаграждение в размере 5 тысяч сомов, а сейчас его не выплачивают.

«Например, в Алае, селах Ак-Сай и Арпа увеличилось количество волков. Я считаю, что необходимо повысить вознаграждение. Кроме того, у нас есть вооруженные силы и пограничники, они все равно проходят огневую подготовку. Давайте дадим им разрешение на то, чтобы они отстреливали волков, а деньги в размере 5 тысяч будем выплачивать им», — сказал Бейшеналы Нурдинов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175363/
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