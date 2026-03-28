В Ат-Башинском районе милиция совместно с охотниками начала отстрел шакалов

В Ат-Башинском районе начаты работы по отстрелу шакалов. Меры направлены на обеспечение безопасности жителей и защиту домашних животных.

Как сообщили в УВД Нарынской области, 28 марта сотрудники районного отдела внутренних дел провели встречу с местными охотниками. По итогам обсуждения стороны договорились о совместных мероприятиях по регулированию численности шакалов, обитающих в отрогах гор и лесных массивах района.

Напомним, ранее местные жители поднимали вопрос о необходимости принять меры в связи с появлением шакалов в ближайших лесных зонах. Этот вопрос обсуждался на встрече с руководством областной милиции.