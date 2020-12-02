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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Азимбек Бекназаров предлагает убрать из Конституции норму об экс-президенте

Азимбек Бекназаров предлагает убрать из Конституции норму о статусе экс-президента. Об этом он заявил на заседании секции «Органы государственной власти».

По его словам, государственный бюджет терпит большие материальные убытки, обеспечивая экс-президентов льготами.

«Опыт показал, что глава государства, который считается лидером нации, может бросить народ на произвол судьбы только ради статуса экс-президента, ради льгот, предоставляемых государством. Их не волнует, в насколько тяжелом состоянии находится страна. Они думают только о себе. Даже если не указывать в Основном законе, и так все будут знать, что он экс. Кроме того, я вижу, что некоторые бывшие президенты пользуются своим статусом. Выступают за рубежом от имени государства, хотя они не должны этого делать», — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров.

В связи с этим он предложил вернуть Конституцию, принятую в 1993 году, где нет нормы о статусе экс-президента.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175189/
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