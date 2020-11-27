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Власть
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Фейки распространяются, когда не могут нормально работать СМИ

Правительство готово к информационным кампаниям по защите здоровья населения и борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом вице-премьер Эльвира Сурабалдиева заявила сегодня на координационном совещании по COVID-19.

По ее словам, процессы идут, но нужна поддержка. Чиновница напомнила, что отменили подворный обход, а горячая линия «118» сейчас не загружена. «Мы могли бы успешно ею пользоваться, в регионах мало информации», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

В свою очередь директор представительства «Интерньюс» в Кыргызстане Элина Каракулова отметила, что правительству следует для эффективного информирования начать диалог со СМИ и восстановить практику брифингов, а не публиковать сухую статистику. Она напомнила, что всплеск фейковых новостей наблюдался в марте-апреле прежде всего потому, что журналистов лишили аккредитации и они не могли передвигаться свободно, чтобы транслировать реальную картину происходящего.

«Медиа из-за локдауна тоже сильно пострадали. Правительство должно признать СМИ пострадавшей стороной», — подчеркнула Элина Каракулова.

Ссылка: https://24.kg/vlast/174669/
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