Министр юстиции считает, что новая редакция Конституции не ущемляет права людей

В Бишкеке проходит очередное конституционное совещание. На заседании секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» прибыл министр юстиции Марат Джаманкулов.

Он отметил, что в новой редакции нет норм, ущемляющих права человека.

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун задал министру вопрос: почему в новой редакции изменили статьи с 16-й по 59-ю. Может ли глава Минюста рассказать о концепции нового проекта?

«Я не разработчик. Но, по-моему, в новой редакции права человека не ущемляются. Некоторые статьи состоят только из одной части. Настоящий проект более систематизирован, поделен на социально-экономические разделы. Если есть пробелы и вы убедите, что какому-либо праву необходимо посвятить отдельную статью, это обсуждаемо. Для этого и создано конституционное совещание», — ответил Марат Джаманкулов.

Напомним, члены КС ранее также заявляли, что не понимают, зачем изменили статьи о правах человека в Основном законе. Они требовали пригласить авторов проекта, чтобы те объяснили, на чем основаны внесенные изменения.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Отметим, новый проект Конституции уже разработан и с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.