Члены конституционного совещания потребовали вести запись обсуждений

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат.

Так, члены КС будут работать в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Председателем второй секции по вопросам прав, свобод и обязанностей человека стал доктор юридических наук, профессор Нурлан Шерипов.

Присутствующие на секции члены конституционного совещания задались вопросами: сколько человек входит в секцию и по какому графику и сколько дней они будут работать?

Председатель ответил, что пока эти вопросы прорабатывают.

Члены КС также потребовали решить вопрос записи совещания. «Здесь будут выдвигать идеи, вносить поправки, где-то будут критиковать. Ну и, чтобы не говорили, что президент сам собрал и провел совещание, нужно все фиксировать», — заявил бывший омбудсмен Турсунбек Акун.