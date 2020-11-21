12:41
USD 84.80
EUR 100.68
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Члены конституционного совещания потребовали вести запись обсуждений

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат.

Так, члены КС будут работать в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Председателем второй секции по вопросам прав, свобод и обязанностей человека стал доктор юридических наук, профессор Нурлан Шерипов.

Присутствующие на секции члены конституционного совещания задались вопросами: сколько человек входит в секцию и по какому графику и сколько дней они будут работать?

Председатель ответил, что пока эти вопросы прорабатывают.

Члены КС также потребовали решить вопрос записи совещания. «Здесь будут выдвигать идеи, вносить поправки, где-то будут критиковать. Ну и, чтобы не говорили, что президент сам собрал и провел совещание, нужно все фиксировать», — заявил бывший омбудсмен Турсунбек Акун.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173941/
просмотров: 505
Версия для печати
Материалы по теме
Члены КС не понимают, зачем изменили статьи о правах человека в Основном законе
В Конституции предлагают прописать, как будет работать Народный курултай
Члены конституционного совещания не могут начать работу
Бекбосун Борубашов попросил не оскорблять авторов новой редакции Конституции
Новая редакция Конституции. Бекбосун Борубашов заверяет, что цензуры не будет
Конституционное совещание. Между ЖК и курултаем может возникнуть конфликт
Конституционное совещание предлагает ввести институт вице-президента КР
Новая редакция Конституции. Акун обвинил СМИ в несостоятельной критике проекта
Состав Конституционного совещания
Стал известен состав конституционного совещания: кто в него вошел (список)
Популярные новости
Стала известна дата проведения референдума по&nbsp;изменению Конституции Кыргызстана Стала известна дата проведения референдума по изменению Конституции Кыргызстана
Алмамбет Шыкмаматов: Авторы уродливой Конституции подставили Садыра Жапарова Алмамбет Шыкмаматов: Авторы уродливой Конституции подставили Садыра Жапарова
Почему Садыр Жапаров живет в&nbsp;государственной резиденции&nbsp;&mdash; ответ пресс-службы Почему Садыр Жапаров живет в государственной резиденции — ответ пресс-службы
Каныбек Иманалиев о&nbsp;том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым Каныбек Иманалиев о том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым
Бизнес
Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255&nbsp;в O!TV на&nbsp;канале UFC&nbsp;ТВ Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255 в O!TV на канале UFC ТВ
Пополняй баланс MegaCom из&nbsp;России и&nbsp;получай кешбэк 10&nbsp;процентов Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов
Дело &laquo;Акнета&raquo;. Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в&nbsp;психиатрической клинике Дело «Акнета». Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в психиатрической клинике
ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера&nbsp;О! со&nbsp;СКИДКОЙ до&nbsp;90&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; только один день ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера О! со СКИДКОЙ до 90 процентов — только один день
21 ноября, суббота
12:40
Кыргызстанцы поддерживают возвращение в бюджет незаконно полученных средств Кыргызстанцы поддерживают возвращение в бюджет незаконн...
12:23
В аварии с участием шести машин в Бишкеке пострадали три человека
12:18
В Ошском перинатальном центре откроют стационар для беременных
12:17
Члены КС не понимают, зачем изменили статьи о правах человека в Основном законе
12:08
Данияр Конокбаев назначен заместителем председателя ОАО «Кыргызалтын»