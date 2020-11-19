Новая редакция Конституции. Проект должны отозвать из-за нехватки подписей

Инициатива о внесении поправок или изменении Конституции принимается большинством депутатов Жогорку Кенеша — не менее двух третей голосов. Об этом 24.kg сообщил юрист Замир Жоошев.

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По его словам, закон гласит: не менее 80 народных избранников должны поддержать внесение изменений в Основной закон и вынести его на референдум.

«Некоторые народные избранники стали говорить, что не подписывались под этим законопроектом. По закону они должны отказаться от инициативы, то есть она уже не имеет законной силы», — сказал он.

Замир Жоошев также ответил заместителю руководителя аппарата президента Бектуру Зулпиеву, который вчера в прямом эфире одного из телеканалов задался вопросом, должна ли Конституция оставаться как догма.

«Когда-то, в 2010 году большинство кыргызстанцев решило, что действующий Основной закон нам нравится и мы хотим жить по нему. Почему сейчас народ должен думать, что эта Конституция нам не нужна, непонятно», — заключил юрист.

Отметим, что ранее четыре депутата заявили, что не ставили свои подписи под законопроектом о проведении референдума по принятию новой редакции Конституции.

80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.