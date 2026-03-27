На 100-долларовых купюрах появится подпись Дональда Трампа. Нововведение приурочено к 250-летию независимости США и станет первым случаем в истории, когда действующий президент подпишет американские деньги.

Первые купюры номиналом $100 с новой подписью начнут печатать в июне, а затем изменения распространятся на другие банкноты, сообщает Минфин страны.

При этом впервые за 165 лет будет убрана подпись казначея США. В остальном дизайн денег останется без изменений. Кроме подписи Дональда Трампа, на купюрах будет и автограф министра финансов Скотта Бессента.

Казначей Соединенных Штатов Брэндон Бич отметил, что подпись Трампа на долларах «не только уместна, но и вполне заслужена».