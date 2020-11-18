Нет Ханституции! В Бишкеке пройдет мирный марш против депутатской инициативы

В Бишкеке пройдет мирный марш за Конституцию. Об этом сообщили активисты.

По их мнению, молчание и бездействие народа вылились в проект новой редакции Конституции, которая предполагает смену формы правления, ограничивает свободу слова, пропагандирует ксенофобию.

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«Более того, депутаты Жогорку Кенеша, полномочия которых по закону закончились еще в октябре, предлагают провести референдум по поправкам в Основной закон вместе с президентскими выборами 10 января 2021 года», — возмущены активисты.

В связи с этим участники движения «Башта» выразили крайнюю обеспокоенность и призвали всех объединиться против проведения референдума.

Мирный марш пройдет 22 ноября. Акция начнется в 12.00 у здания Железнодорожного вокзала на пересечении улицы Линейной и бульвара Эркиндик. Затем участники марша пройдут по бульвару до здания парламента.