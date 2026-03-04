Депутат призвала не мешать проведению 8 марта мирного марша

Депутат призывает не мешать проведению 8 марта женского марша. Об этом заявила сегодня на заседании ЖК Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, к ней обратились представители женского движения, которые планируют в честь Международного женского праздника провести мирный марш.

«Так женское сообщество намерено поднять вопрос гендернего равенства, соблюдения прав женщин, проблемы насилия и много других актуальных вопросов. Они хотят пройтись маршем от памятника Уркуе Салиевой до сквера Горького. В нем примут участие в основном женщины и девушки, которых, думаю, не надо боятся.

Они говорят, что ранее сталкивались с провокациями во время подобных маршей. Поэтому призываю местные органы власти не мешать этому маршу и дать женщинам спокойно отметить праздник. Обеспечьте ГУОБДД машинами сопровождения», — добавила Эльвира Сурабалдиева.