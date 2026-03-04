15:50
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Власть

Депутат призвала не мешать проведению 8 марта мирного марша

Депутат призывает не мешать проведению 8 марта женского марша. Об этом заявила сегодня на заседании ЖК Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, к ней обратились представители женского движения, которые планируют в честь Международного женского праздника провести мирный марш.

«Так женское сообщество намерено поднять вопрос гендернего равенства, соблюдения прав женщин, проблемы насилия и много других актуальных вопросов. Они хотят пройтись маршем от памятника Уркуе Салиевой до сквера Горького. В нем примут участие в основном женщины и девушки, которых, думаю, не надо боятся.

Они говорят, что ранее сталкивались с провокациями во время подобных маршей. Поэтому призываю местные органы власти не мешать этому маршу и дать женщинам спокойно отметить праздник. Обеспечьте ГУОБДД машинами сопровождения», — добавила Эльвира Сурабалдиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364502/
просмотров: 885
Версия для печати
Материалы по теме
Более 4 миллионов цветов ввезено в Кыргызстан накануне 8 Марта
Опрос в Оше: сколько горожане готовы потратить на подарок к 8 Марта
Управление культуры мэрии Бишкека потратит 1,5 миллиона сомов на розы к 8 Марта
«Главное — доехать до дома». Сотрудница патрульной милиции о причинах аварий
Нет насилию. В Бишкеке прошел мирный марш за права женщин
«Меня и душили, и резали». Как женщина-таксист продолжает работу после нападений
«Нельзя показывать эмоции». История женщины-спасателя МЧС
Айдана Оторбаева о женском футболе в Кыргызстане и своих воспоминаниях об играх
Президент Кыргызстана поздравил женщин с праздником 8 Марта
24.kg поздравляет женщин Кыргызстана с праздником 8 Марта
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
На&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном в&nbsp;Баткене построят 200 километров ограждений На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений
В&nbsp;Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ В Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ
Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
4 марта, среда
15:49
Депутат ЖК: Таджикистан призывает в армию этнических кыргызов с гражданством КР Депутат ЖК: Таджикистан призывает в армию этнических кы...
15:30
Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна
15:28
Первые 360 кыргызстанцев будут эвакуированы из ОАЭ 5 марта
15:26
Экспорт резидентов Парка высоких технологий КР приблизился к $200 миллионам
15:22
МЧС предупреждает о сильном ветре в Бишкеке и Чуйской области