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Власть

ГКНБ: В ближайшее время для кыргызстанцев будут вновь доступны визы в США

В ближайшее время Кыргызстан присоединится к базе данных ICAO PCD и начнется выдача гражданам общегражданских биометрических паспортов для беспрепятственного пересечения границ других государств, а также на время их пребывания за границей. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ.

«Из-за отсутствия в стране биометрических паспортов администрация США с 31 января 2020-го в отношении граждан Кыргызской Республики ввела ограничения на иммиграционные визы и грин-карты. К концу года в рамках заключенного контракта с немецкой компанией Muhlbauer ID Services GmbH в ГРС будет осуществлена поставка первой партии бланков биометрических паспортов нового поколения по цене 407 сомов за бланк», — сказали в ведомстве.

В ГКНБ считают, что затягивание сроков внедрения биометрических паспортов связано с коррупцией и личной заинтересованностью со стороны должностных лиц ГРС, которую те проявляли при проведении в 2019-м тендера на поставку бланков паспортов по завышенной стоимости.

«АКС ГКНБ установила факты коррупции со стороны бывшего руководства ГРС, которым в ущерб интересам государства было вынесено решение о присуждении победы компании с сомнительной репутацией. В случае заключения данного контракта цена биометрического паспорта для населения составила бы 585 сомов. При этом общая разница по контракту составила бы больше 253 миллионов сомов», — говорится в сообщении.

В ГКНБ уверены, что внедрение в КР электронных биометрических паспортов послужит основанием для пересмотра визовых ограничений в отношении граждан со стороны США.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173521/
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