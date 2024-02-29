Депутат Тазабек Икрамов тоже выступил в поддержку своего коллеги Айбека Осмонова

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов выступил в поддержку своего коллеги Айбека Осмонова. Свое обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Парламентарий отметил, что Айбек Осмонов до получения депутатского мандата был бизнесменом. Создал рабочие места и выплатил миллионы в бюджет в качестве налога.

«У меня есть информация о том, как братья Айбек и Нурбек Осмоновы оказывали благотворительную помощь не только Кара-Суйскому району, но и всему Кыргызстану, не заявляя об этом публично. Не каждый способен заниматься предпринимательством, привлекать инвестиции, вести качественную работу с партнерами», — написал Тазабек Икрамов.

Он также призвал не поддаваться эмоциям, когда речь идет о депутатском мандате Айбека Осмонова.

«Поэтому, учитывая, что коллега находится на ежегодном профилактическом лечении за рубежом, давайте воздержимся от эмоциональных высказываний и распространения информации», — написал Тазабек Икрамов.

Фото Facebook. Публикация Тазабека Икрамова

Отметим, в поддержку депутата Айбека Осмонова до этого выступил его коллега Медер Алиев и отметил, что первый не имеет связи с коррумпированными лицами.

Ранее в пресс-службе Жогорку Кенеша прокомментировали 24.kg отсутствие депутатов Айбека Осмонова и Шайлообека Атазова на заседаниях парламента.

По данным ведомства, Айбек Осмонов взял отпуск без содержания с 26 февраля по май. Шайлообек Атазов вышел на больничный на неопределенный срок. Отметим, по информации журналистов, оба нардепа выехали за пределы республики.

Напомним, телеканал «Регион ТВ», который связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, показал сюжеты о связях депутатов Жогорку Кенеша с Райымбеком Матраимовым. В них упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, а также инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечают, что эти парламентарии должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

После выпуска указанного эфира ЦИК досрочно прекратил полномочия депутатов Абдывахапа Боронбаева, Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева.

Ранее ГКНБ объявил Райымбека Матраимова в розыск. Его подозревают по статье 169 «Пособничество в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления» УК КР.