За невыплату алиментов родителям предлагают лишать свободы на девять месяцев

За невыплату алиментов родителям, находящимся на государственном обеспечении и остающимся на самообеспечении, нуждающимся в финансовой помощи, предлагается наказывать штрафами, привлечением к общественным работам либо лишением свободы на срок до девяти месяцев. Законопроект об этом принят в первом чтении комитетом Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Наказание будут применять только к совершеннолетним, трудоспособным детям, которые обязаны выплачивать родителям алименты на основании решения суда.

Этим же законопроектом его инициатор депутат Тазабек Икрамов предлагает дать право местным органам власти выдавать доверенности на предъявление интересов нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей по обращению в суд для взыскания алиментов.

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