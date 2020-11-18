80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Первая реакция общественности на предлагаемую перекройку Основного закона появилась в социальных сетях. Большая часть пользователей критикует парламентскую инициативу.

Директор Института конституционной политики Нурлан Садыков прокомментировал 24.kg предлагаемые поправки.

Новая редакция Конституции Кыргызской Республики, конечно, требует более детального изучения. Однако уже сейчас можно говорить о том, что она несет угрозу свободе кыргызстанцев и содержит признаки авторитаризма.

В статье 2, как и в действующем пока главном документе страны, говорится о праве выносить на референдум законы. Практика показала, что выносить на референдум целый текст Конституции — это стиль авторитарного управления, очередной обман граждан. Гражданин может согласиться с одной нормой проекта, но также может быть категорично не согласен с другой нормой. Как быть?

На референдум должны выноситься только важные отдельные вопросы, на которые можно ответить кратко: да или нет. Например: вы согласны на повышение призывного возраста в армию?

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В статье 3 проекта Конституции прописано, что «Народовластие в Кыргызской Республике базируется на общечеловеческих ценностях». Слово «базируется» уместно применять в военно-политической сфере, тем самым выражено неуважение к институту народовластия.

Народный курултай прописан в статье 7. Не касаясь содержания этого института, стоит отметить, что депутаты Жогорку Кенеша не имели права инициировать такие поправки, так как согласно части 1 статьи 114 действующей Конституции, парламент не имеет права вносить изменения в главы 1 и 2 Основного закона.

По своему содержанию курултай становится «высшим совещательным, консультативным и координирующим органом народовластия». Его статус остается непонятным. Если это консультативный и совещательный орган, то что он будет координировать? Под координацией можно понимать все: координация судебных и законодательных решений, координация государственной политики и решений органов МСУ. Практически координировать можно все. Иными словами, подменять собой органы власти, но не нести никакой ответственности.

А если обратить внимание на предлагаемое право курултая принимать решения по важнейшим вопросам развития государства и общества, прав и свобод человека и гражданина, тогда для чего даются гарантии прав и свобод человека в Конституции? Для чего государственные органы власти и МСУ?

К важнейшим вопросам общества можно отнести право частной собственности, право на частную жизнь, право избирать и быть избранным, право на создание семьи, воспитание детей... Но по замыслу авторов проекта Конституции курултай сможет вмешиваться и в эти вопросы, несмотря на приятые законы.

Опасность таких неопределенностей состоит в том, что курултай станет политическим оружием в руках недобросовестных политиков. Нурлан Садыков

Они посредством такого института смогут покушаться на частную собственность, частную жизнь, избирательные права и в целом на основные права и свободы человека и гражданина.

Нам могут возразить, что курултай — это традиционная форма управления кыргызского народа. Да, это так, но необходимо помнить, что ранее кыргызский народ жил общинами, курултай созывался для принятия общих решений.

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Но сегодня действует институт местного самоуправления, где также принимаются решения в интересах местной общины. Сегодня согласно Закону «О местном самоуправлении» члены общин вправе собираться на своем курултае и решать вопросы местного значения.

Для решения вопросов всего народа Кыргызстана избирается парламент. Но когда создается попытка сделать центральный республиканский курултай, то здесь просматриваются интересы узкой группы лиц, которые хотят иметь власть, не состоя на ответственной государственной должности.

Согласно предлагаемой норме в проекте Конституции, Народный курултай фактически является органом, которым можно управлять и принимать любые неконституционные решения, подменять собой все органы власти и управления.

Если в будущем президент страны захочет стать «абсолютным монархом», то курултай сможет реализовать такую мечту авторитарного правителя.

Ни суд, ни парламент, ни прокурор, никто не сможет ограничить самодержавие авторитарного правителя, опирающегося на курултай. В таком случае Конституция не сможет иметь высшую юридическую силу и прямое действие в Кыргызской Республике.

В проект вносится принципиальное изменение. Согласно статье 56 проекта новой Конституции президент является главой государства и возглавляет исполнительную власть Кыргызской Республики. Далее — в статье 60 прописано, что президент назначает главу правительства (должность премьер-министра упраздняется), членов правительства с согласия Жогорку Кенеша. То есть исполнительная власть вновь создается двуглавой: президент и глава правительства.

Возникает вопрос: каким образом лицо, возглавляющее исполнительную власть, но не являющееся главой правительства, будет ответственным за экономику в стране? Вновь все шишки за провалы в экономике будут возложены на главу правительства, а президент вновь остается в стороне?

Если исполнительная власть подотчетна Жогорку Кенешу, то сможет ли парламент требовать отчет президента за состояние экономики в стране? Не сможет! Тогда в чем состоит смысл таких изменений?

Ни в коем случае нельзя торопиться с таким проектом Конституции. Важно соблюдать процедуру.

Чтобы быть ответственными за страну, депутаты парламента должны уйти от авторитарной традиции предлагать народу единственное решение. Нурлан Садыков

Важно обсудить текст в стенах парламента с экспертами, специалистами — юристами и правоведами, и только потом готовить окончательный проект Основного закона страны.

Иначе Кыргызстан вновь ожидают социальные катаклизмы.

Стоит отметить, все проблемы нашего общества и государства не связаны напрямую с Конституцией, они связаны только с практикой принятия и исполнения законов, добросовестного управления.

Великобритания, Израиль до сих пор живут без Конституции. При любой Конституции можно жить, создавать блага для народа и условия для процветания. Но если правители недобросовестны, то вся вина перекладывается на Конституцию.