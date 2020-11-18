Это полное разочарование. Реакция соцсетей на поправки в Конституцию

Вчера 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.
К документу прилагается справка-обоснование с перечислением основных новелл главного документа страны, которые предлагается отредактировать.
24.kg собрало реакцию соцсетей на предлагаемые изменения в Основной закон. Пользователи кырнета отреагировали на это неоднозначно.
Некоторые пользователи микроблога Twitter разочарованы.
Действующий депутат парламента Дастан Бекешев тоже высказался в адрес своих коллег.
Предложение по созданию института курултая посчитали заведомо плохой идеей.
Резко отреагировали и на предлагаемую 23-ю статью Конституции, которая касается средств массовой информации.
Основными новеллами в проекте новой редакции Конституции при сохранении значительного числа уже проявивших свою правовую направленность конституционных норм предлагаются уточнение и компоновка по направлениям всех прав и свобод граждан.
Введение института Народного курултая, переформатирование институтов президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу правительства, уточнение института парламента по численному составу и другие законодательные новшества.