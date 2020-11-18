Это полное разочарование. Реакция соцсетей на поправки в Конституцию

Вчера 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

К документу прилагается справка-обоснование с перечислением основных новелл главного документа страны, которые предлагается отредактировать.

24.kg собрало реакцию соцсетей на предлагаемые изменения в Основной закон. Пользователи кырнета отреагировали на это неоднозначно.

Некоторые пользователи микроблога Twitter разочарованы.

Фото скриншота/Twitter

Фото скриншота/Twitter

В Facebook отдельные кыргызстанцы посчитали, что предлагаемые изменения несовместимы со свободой и демократией.

Фото скриншота/Facebook

Действующий депутат парламента Дастан Бекешев тоже высказался в адрес своих коллег.

Фото скриншота/Twitter

Предложение по созданию института курултая посчитали заведомо плохой идеей.

Фото скриншота/Facebook

Резко отреагировали и на предлагаемую 23-ю статью Конституции, которая касается средств массовой информации.

Фото скриншота/Facebook

Фото скриншота/Twitter

Основными новеллами в проекте новой редакции Конституции при сохранении значительного числа уже проявивших свою правовую направленность конституционных норм предлагаются уточнение и компоновка по направлениям всех прав и свобод граждан.

Введение института Народного курултая, переформатирование институтов президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу правительства, уточнение института парламента по численному составу и другие законодательные новшества.