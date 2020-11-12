Пресс-конференцию Садыра Жапарова сократили: ждет беседы с Михаилом Мишустиным

Пресс-конференция и. о. президента Садыра Жапарова продлится полтора часа. Об этом вначале уточнил он сам.

По его словам, он приносит свои извинения представителям СМИ, поскольку ранее планировалось, что мероприятие займет три часа. Но в 15.30 у него запланирован телефонный разговор с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров сегодня проводит первую пресс-конференцию для журналистов. По данным пресс-службы, на мероприятие аккредитовались 148 журналистов из 86 республиканских и зарубежных СМИ.