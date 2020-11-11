Мадамин Каратаев посетовал, что за COVID-19 чиновников критикуют только у нас

За борьбу с COVID-19 критикуют власть только в Кыргызстане, посетовал заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев, выступая на круглом столе по обсуждению результатов исследования «Соблюдение социальных и экономических прав в условиях эпидемии коронавируса в КР».

«Я сейчас не буду говорить о количестве СИЗ и медикаментов, которое предоставило государство. Да, спасибо волонтерам, предпринимателям, депутатам, они помогли. 17 июля мы объединили статистику — пневмонию и COVID-19. Когда я участвовал в онлайн-совещании министров здравоохранения стран-участниц ШОС, казахстанский министр сказал, что они не объединяли статистику, хотя говорили, что будут. Так и другие страны. Отсюда можно понять, почему у нас такая большая статистика пошла», — сказал Мадамин Каратаев.

Критикуют только в Кыргызстане. Я сейчас не хочу оправдываться. Признаем, были упущения. Потому что для всего мира это был первый опыт. Что, в России люди не умирают? Или в США, Китае, Европе? Мадамин Каратаев

«Мы в Иркештаме ночью стояли, чтобы 30 тысяч тестов взять у граждан. Было сложное время», — посетовал чиновник.