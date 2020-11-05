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Власть

СМИ: Садыр Жапаров подписал договор о лоббировании интересов на $1 миллион

Всего через две недели после прихода к власти исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров уже подписал договор о лоббировании интересов республики на сумму $1 миллион с целью получения международной помощи в связи с экономическим кризисом, который способствовал свержению его предшественника. Об этом сообщает издание ForeignLobby.com.

Аппарат главы государства подписал контракт с бывшим офицером израильской военной разведки Ари Бен-Менаше 30 октября.

Договор предусматривает лоббирование интересов фирмой Бен-Менаше Dickens & Madson Canada, расположенной в Монреале, в правительстве Соединенных Штатов и ​​на Ближнем Востоке с целью оказания помощи центральноазиатской республике.

«Настоящим документом вы нанимаете нас... для лоббирования своих интересов в исполнительной и / или законодательной ветви власти правительств США, Израиля, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и любых других взаимно согласованных стран, международных организаций и НПО от вашего имени», — отмечается в контракте.

Согласно документам, Dickens & Madson уже получила половину согласованной суммы.

Как подчеркивает издание, Dickens & Madson предпримет попытки получить от США «материальную помощь для борьбы с пандемией COVID-19 и ее экономическими последствиями». Договор включает в себя организацию встреч Садыра Жапарова с «высокопоставленными должностными лицами США» в «короткие сроки», чтобы попытаться разработать соглашения об «отношениях в сфере безопасности и экономическом сотрудничестве», а также о финансировании для погашения долга.

Однако на этом соглашение не заканчивается. Опираясь на связи Бен-Менаше на Ближнем Востоке, он будет настойчиво добиваться помощи от интегрированного региона.

«Договор включает в себя усилия по организации встречи Садыра Жапарова с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лоббирование интересов республики в правительствах Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов с целью инвестирования в «дорожную инфраструктуру» страны и «разработку ее шахт и нефтяных месторождений», — отмечает издание.

Правительство Израиля будут убеждать в необходимости инвестиций в сельскохозяйственный сектор и сектор безопасности страны, в то время как частным предприятиям США будут предложены инвестиции в сельскохозяйственный сектор, особенно в хлопковую промышленность.

Как уточняется, договор был заключен на фоне многочисленных попыток Кыргызстана добиться послаблений по долговым обязательствам, поскольку эпидемия коронавируса наносит непропорционально большой урон экономике республики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172022/
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