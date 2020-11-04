Генпрокурор: Вину Мухаммедкалыя Абылгазиева во время пандемии выясняет следствие

По факту незаконных действий во время пандемии коронавируса в Кыргызстане возбуждено шесть уголовных дел. Об этом на пресс-конференции сообщил генпрокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, следствие проверяет действия сотрудников Минздрава.

«Уголовное дело в отношении некоторых сотрудников Минздрава возбуждено по факту незаконной продажи некоторых лекарственных препаратов. Следствие ведет ГСБЭП. В связи с тем, что у следствия нет сроков, мы не можем обозначить, когда его завершат. В отношении бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева нет уголовного дела, но если следствие докажет его причастность, он ответит», — сказал Курманкул Зулушев.

21 октября экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева вызвали на допрос в Финпол. Он заявил журналистам, что понятия не имеет, по какому делу.