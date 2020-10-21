Мухаммедкалый Абылгазиев: Понятия не имею, по какому делу я вызван на допрос

Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев прибыл на допрос в Финпол.

Отвечая на вопросы журналистов, бывший чиновник сказал, что понятия не имеет, по какому делу его вызвали. «Вчера я получил повестку, меня вызвали в качестве свидетеля. Сейчас посмотрим, что скажет следователь. Я не нарушал никаких законов», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что следователь Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями вызвал его пока в качестве свидетеля в рамках ранее возбужденного уголовного дела по поставкам гуманитарной помощи в Кыргызстан во время пандемии коронавируса.

Напомним, по делу о поставках гумпомощи в страну подозреваемым проходит и бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека.