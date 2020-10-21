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Общество

Мухаммедкалый Абылгазиев: Понятия не имею, по какому делу я вызван на допрос

Фото 24.kg. Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев

Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев прибыл на допрос в Финпол.

Отвечая на вопросы журналистов, бывший чиновник сказал, что понятия не имеет, по какому делу его вызвали. «Вчера я получил повестку, меня вызвали в качестве свидетеля. Сейчас посмотрим, что скажет следователь. Я не нарушал никаких законов», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что следователь Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями вызвал его пока в качестве свидетеля в рамках ранее возбужденного уголовного дела по поставкам гуманитарной помощи в Кыргызстан во время пандемии коронавируса.

Напомним, по делу о поставках гумпомощи в страну подозреваемым проходит и бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170120/
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Мухаммедкалый Абылгазиев: Понятия не имею, по какому делу я вызван на допрос