В 2023 году в ходе борьбы с коррупцией и проверки фактов растраты бюджетных средств в госказну возвращено 12,2 миллиарда сомов. Об этом журналистам сообщил генеральный прокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев.

По его словам, за минувший год проведено 7,9 тысячи проверок, составлено 10,5 тысячи актов и возбуждено 539 уголовных дел.

Глава надзорного органа также проинформировал о возбуждении 1 тысячи 116 дел по коррупционным и должностным преступлениям.

Органами прокуратуры расследовано 506 дел, ГКНБ — 385, МВД — 228.

Сумма определенного ущерба составила 5 миллиардов 202 миллиона сомов, взыскано 3 миллиарда 44 миллиона 370 тысяч сомов.