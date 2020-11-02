Выборы президента. Когда ЦИК может лишить СМИ аккредитации

ЦИК может аннулировать аккредитацию СМИ или интернет-издания. Сегодня на заседании комиссии объяснили, в каких случаях.

Если СМИ получит два предупреждения за грубые нарушения при размещении рекламных материалов кандидатов в президенты, то может лишиться аккредитации.

Информационный ресурс также могут оштрафовать, если не укажет реквизиты избирательного фонда кандидата при публикации заказного материала или будет публиковать статьи и выпускать в эфир сюжеты в пользу одного из претендентов на пост главы государства, ущемляя права других участников гонки.

Ранее документы на участие в выборах в Центризбирком подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Все они самовыдвиженцы.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.