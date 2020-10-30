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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Сколько могут потратить на кампанию кандидаты

В ЦИК сообщили, сколько могут потратить на избирательную кампанию кандидаты в президенты.

Уточняется, что согласно закону претендент на высший государственный пост в стране не может из собственных средств потратить более 15 миллионов сомов. А пожертвования в фонд кандидата не могут превышать 50 миллионов.

Размер избирательного фонда кандидата, как уточняют в ЦИК, не может быть больше 200 миллионов сомов.

Претендент на высший государственный пост в стране должен внести залог в 1 миллион сомов и создать избирательный фонд в «РСК Банке» или «Айыл Банке».

Уточняется также, что победившим будет считаться тот претендент, кто набрал больше половины голосов от числа проголосовавших.

Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

Повторные выборы депутатов ЖК были назначены на 20 декабря.

Отметим, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов определят после конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171316/
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