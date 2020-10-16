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Власть

OpenDemocracy: Социальные сети помогли Садыру Жапарову прийти к власти

В условиях поствыборного хаоса кыргызскоязычные социальные сети еще больше наполнились высказываниями в поддержку националистического политика Садыра Жапарова. Именно это может помочь объяснить его неожиданное восхождение на пост премьер-министра. Об этом пишет OpenDemocracy.

Как отмечает издание, недавние парламентские выборы в Кыргызстане были отмечены массовым подкупом голосов и фальсификацией, вызвав массовые раздоры и протесты. На фоне возникшего в связи с этим насилия, хаоса и вакуума власти президент Сооронбай Жээнбеков практически исчез из публичного пространства, чтобы вновь появиться через несколько дней. С тех пор несколько коалиций стремились претендовать на власть.

Садырбек Жапаров — бывший депутат от националистической политической партии «Ата-Журт» и опальный политик — неожиданно оказался вероятным политическим победителем.

«10 октября парламент Кыргызстана назначил Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра, хотя и с сомнительной легитимностью. Всего за несколько дней до этого сторонники Жапарова освободили его из тюрьмы в разгар поствыборного хаоса, во время которого они вышли на улицы Бишкека, заняли правительственные здания и вступили в столкновения с оппонентами», — отмечается в публикации.

Как отмечают авторы статьи, наблюдения за кыргызскоязычными социальными сетями позволяют предположить, что пропаганда и нападения троллей на соперников и критиков Жапарова способствовали его популярности во многом благодаря его репутации непримиримого оппозиционера в социальных сетях. Данная онлайн-мобилизация позже была преобразована в растущую уличную мобилизацию, которая позволила Жапарову выиграть реальную битву в Бишкеке.

После того как сторонники Жапарова освободили его из тюрьмы 6 октября, его героизм еще больше усилился в социальных сетях. Основными медиаплатформами, питающими его героизацию и демонизацию соперников, являются онлайн-телеканалы, YouTube, WhatsApp, Instagram и Facebook и в меньшей степени Twitter и Telegram.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169601/
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