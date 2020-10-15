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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Камчыбек Ташиев: Начались переговоры Сооронбая Жээнбекова с Садыром Жапаровым

Встреча премьер-министра Садыра Жапарова с президентом Сооронбаем Жээнбековым началась. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев.

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По его словам, в настоящий момент активно ведутся переговоры.

«Ради единства и спокойствия народа в настоящий момент премьер-министр и президент ведут переговоры. Обсуждается отставка президента. Даст бог, все будет так, как хочет народ. Сохраняйте спокойствие», — обратился к митингующим Камчыбек Ташиев.

Ранее СМИ со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Дастана Дюйшекеева сообщали, что Жапаров не пришел на встречу по состоянию здоровья.

скриншот из социальных сетей
Фото скриншот из социальных сетей. Камчыбек Ташиев сообщил о переговорах президента и премьер-министра

Беспорядки в Кыргызстане начались после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными. Митингующие освободили политических заключенных, в том числе Садыра Жапарова. Позже большая часть из них водворена вновь в камеры. Садыра Жапарова парламент со второй попытки утвердил на пост главы кабмина. Президент Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку, но после того, как будут проведены выборы в Жогорку Кенеш и объявлены новые президентские.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169417/
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