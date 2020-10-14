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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Переговоры об отставке Сооронбая Жээнбекова с поста президента продолжаются

Сегодня премьер-министр Садыр Жапаров объявил, что решается вопрос отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

Пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева 24.kg подтвердила, что проводят переговоры. «Премьер-министр Садыр Жапаров озвучил, чтобы президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку сегодня. Переговоры продолжаются», — сказала она.

Напомним, что сегодня нардепы повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Парламент единогласно утвердил состав и программу правительства.

На пресс-конференции новоизбранный глава кабмина заявил, что вопрос отставки президента решится сегодня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169322/
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