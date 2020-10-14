Постановление парламента об утверждении Садыра Жапарова направлено президенту

Постановление парламента об утверждении Садыра Жапарова на пост премьер-министра направлено в аппарат президента. Об этом на пресс-конференции сообщил лидер партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев.

По его словам, аппарат правительства ждет решения главы государства.

«Постановление, принятое на сегодняшнем заседании парламента, оформлено и отправлено в аппарат президента. Сейчас ждем его подпись. В такой сложной ситуации он должен подписать незамедлительно», — заявил Камчыбек Ташиев.

Отметим, что постановления об утверждении состава, структуры и программы правительства глава государства подписывает в течение трех дней. Однако на этот раз все может произойти быстрее: сотрудники аппарата кабмина объявили, что после подписания президентом постановления Садыр Жапаров намерен дать пресс-конференцию, и попросили журналистов не расходиться из государственной резиденции.