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Власть

На заседании Жогорку Кенеша поругались депутат и глава МЧС

На заседании Жогорку Кенеша между депутатом Айсарой Абдибаевой и главой МЧС Бообеком Ажикеевым произошла словесная перепалка.

«По информации МЧС на 30 апреля зарегистрировано 115 происшествий, из них 88 — это сели. Больше всего пострадали Ошская и Джалал-Абадская области. Вы сказали, что создана комиссия, ведется работа. Расскажите коротко, когда создана комиссия и какую работу провела?» — спросила чиновника депутат.

Министр ЧС ответил, что комиссия создана с участием разных специалистов, в их числе сотрудники ведомства, Госстроя, Гражданской защиты. В ее составе от 5 до 9 человек. В настоящее время они продолжают работу по выявлению пострадавших объектов.

«В селе Кош-Добо Джалал-Абадской области между участками Мундуз и Атана есть опасный участок дороги. Уже два года говорю об этом. Каждый год там сели, ремонтные работы не проводятся. До сих пор дорога не восстановлена», — сказала нардеп.

Бообек Ажикеев ответил, что МЧС занимается защитой граждан, а не дорог.

«Я говорю об укреплении берегов. Как это вы к этому не имеете отношения и почему вы на меня кричите? Какое имеете право? Я передаю вам обращения народа», — возмутилась депутат.

Вице-спикер Нурланбек Азыгалиев вмешался в спор и попросил соблюдать этику и уважать друг друга.

Представитель президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше Алмасбек Абышов ответил, что Минтранс и МЧС предоставят информацию в письменном виде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294039/
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