Кого предлагает в состав правительства Садыр Жапаров (список)

В состав правительства вошли новые чиновники. Об этом на внеочередном заседании парламента сообщил претендент на пост премьера Садыр Жапаров.

По его словам, программа и структура кабмина остаются без изменений.

Кого предлагает Садыр Жапаров на должности в своем кабмине:

первый вице-премьер-министр — Артем Новиков;

вице-премьер-министр — Равшан Сабиров;

вице-премьер-министр — Максат Мамытканов;

вице-премьер-министр — Аида Исмаилова;

министр экономики — Санжар Муканбетов;

министр финансов — Кыялбек Мукашев;

министр здравоохранения — Алымкадыр Бейшеналиев;

министр сельского хозяйства — Эркинбек Чодуев;

министр юстиции — Марат Жаманкулов;

министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;

министр культуры и информации — Нуржигит Кадырбеков;

министр чрезвычайных ситуаций — Бообек Ажикеев;

министр внутренних дел — Уланбек Ниязбеков;

министр транспорта и коммуникаций — Бакыт Бердалиев;

министр труда и соцзащиты — Улукбек Кочкоров;

министр образования и науки — Алмазбек Бейшеналиев;

председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования — Жыргалбек Сагынбаев;

председатель Государственного комитета информационных технологий и связи — Алтынбек Исмаилов.