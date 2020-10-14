Кого предлагает в состав правительства Садыр Жапаров (список)

В состав правительства вошли новые чиновники. Об этом на внеочередном заседании парламента сообщил претендент на пост премьера Садыр Жапаров.
По его словам, программа и структура кабмина остаются без изменений.
Кого предлагает Садыр Жапаров на должности в своем кабмине:
первый вице-премьер-министр — Артем Новиков;
вице-премьер-министр — Равшан Сабиров;
вице-премьер-министр — Максат Мамытканов;
вице-премьер-министр — Аида Исмаилова;
министр экономики — Санжар Муканбетов;
министр финансов — Кыялбек Мукашев;
министр здравоохранения — Алымкадыр Бейшеналиев;
министр сельского хозяйства — Эркинбек Чодуев;
министр юстиции — Марат Жаманкулов;
министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;
министр культуры и информации — Нуржигит Кадырбеков;
министр чрезвычайных ситуаций — Бообек Ажикеев;
министр внутренних дел — Уланбек Ниязбеков;
министр транспорта и коммуникаций — Бакыт Бердалиев;
министр труда и соцзащиты — Улукбек Кочкоров;
министр образования и науки — Алмазбек Бейшеналиев;
председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования — Жыргалбек Сагынбаев;
председатель Государственного комитета информационных технологий и связи — Алтынбек Исмаилов.