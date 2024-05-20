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Спорт

Футбол и чемпионат мира по дзюдо. Соревнования с участием кыргызстанцев

18-24 мая. Чемпионат Кыргызстана по волейболу Высшей лиги. Третий тур

Расписание можно посмотреть по ссылке.

19-23 мая. Чемпионат мира по дзюдо. Абу-Даби

После чемпионата будет окончательно сформирован олимпийский рейтинг, согласно которому определятся участники предстоящих Игр в Париже. Кыргызстан представят пять дзюдоистов и одна дзюдоистка.

 

20 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, девятый тур

«Илбирс» — «Кара-Балта».

21-25 мая. Чемпионат CAFA U-15 среди девушек. Душанбе

Примут участие футболистки из Таджикистана, Узбекистана, Ирана и Кыргызстана.

21 мая, 18.00: Иран — Кыргызстан;
23 мая, 21.00: Кыргызстан — Таджикистан;
25 мая, 18.00: Кыргызстан — Узбекистан.
Ссылка: https://24.kg/sport/294233/
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