Футбол и чемпионат мира по дзюдо. Соревнования с участием кыргызстанцев

18-24 мая. Чемпионат Кыргызстана по волейболу Высшей лиги. Третий тур
Расписание можно посмотреть по ссылке.
19-23 мая. Чемпионат мира по дзюдо. Абу-Даби
После чемпионата будет окончательно сформирован олимпийский рейтинг, согласно которому определятся участники предстоящих Игр в Париже. Кыргызстан представят пять дзюдоистов и одна дзюдоистка.
«Илбирс» — «Кара-Балта».
21-25 мая. Чемпионат CAFA U-15 среди девушек. Душанбе
Примут участие футболистки из Таджикистана, Узбекистана, Ирана и Кыргызстана.
21 мая, 18.00: Иран — Кыргызстан;
23 мая, 21.00: Кыргызстан — Таджикистан;
25 мая, 18.00: Кыргызстан — Узбекистан.