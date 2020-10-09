Мыктыбек Абдылдаев обратился к лидерам партий. Призывает разойтись сторонникам

Спикер Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев обратился к кыргызстанцам и лидерам партий с призывом объединиться для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Текст распространила пресс-служба парламента.

«Заявление президента Сооронбая Жээнбекова о готовности уйти в отставку после стабилизации ситуации в стране является положительным сдвигом. Теперь перед нами стоит задача — в кратчайшие сроки провести внеочередное заседание Жогорку Кенеша и тем самым вернуть республику в правовое поле. Для этого необходимо, чтобы парламент смог работать в условиях отсутствия давления со стороны различных сил, заинтересованных в продвижении своих кандидатов на должность и. о. премьер-министра», — сказал он.

Власть должна быть распределена не по принципу «у кого много сторонников», а в рамках норм, четко прописанных в Конституции. Мыктыбек Абдылдаев

Он попросил лидеров для сохранения мира и стабильности в стране провести разъяснительные работы среди своих сторонников и разойтись. «За последние два дня в результате переговоров между лидерами фракций и группами депутатов стороны пришли к консенсусу и обозначили, что готовы прийти к единому решению по выходу из сложившейся ситуации», — заметил спикер Жогорку Кенеша.

На данном этапе очень важно провести заседание ЖК в условиях обеспечения безопасности нардепов и свободного выражения их позиций. Мыктыбек Абдылдаев

«Государству предстоит пройти через тяжелые испытания. На данный момент перед республикой стоит ряд вызовов — обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, подготовительные работы к зимнему периоду, оживление экономики государства и подготовка ко второй волне пандемии. Все это зависит от вопроса сохранения мира, стабильности и единства в нашей стране. Я прошу каждого из вас объединиться, оставив политические амбиции, ради целостности республики и мирной жизни нашего народа», — сказал он.

6 октября часть депутатов поздно вечером провела заседание в гостинице «Достук», где Мыктыбека Абдылдаева избрали спикером вместо Дастанбека Джумабекова. Новый глава Жогорку Кенеша сообщил, что коалиционное большинство рассмотрело кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Но легитимность данного решения до сих пор оспаривают.