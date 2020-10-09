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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Дастан Бекешев назвал заявление президента о готовности уйти «многоходовочкой»

Заявление Сооронбая Жээнбекова, что он готов добровольно сложить с себя полномочия, депутат Дастан Бекешев назвал «многоходовочкой», чтобы во время выборов окрепнуть, а потом в парламент привести своих же. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сооронбай Жээнбеков не хочет уходить, но обещает уйти после избрания нового состава Жогорку Кенеша и формирования исполнительной ветви власти. Он ранее многое обещал, и стоит ли верить ему сейчас?» — написал он.

Дастан Бекешев добавил, что сейчас кадры Жээнбековых и Матраимовых в правоохранительных органах, организованные преступные группы и группировки Садыра Жапарова хотят протащить всеми силами на должность премьер-министра Садыра Жапарова. «И даже если парламент соберется на заседание, то маловероятно, что будет избран премьер-министр, способный навести порядок», — сказал он.

Парламент юридически есть, но как и президент, он неработоспособный. Заседание вряд ли наберет кворум (некоторые депутаты уехали, некоторые не знают, чью сторону взять, и скрываются, некоторые поддерживают Сооронбая Жээнбекова).

Дастан Бекешев

Парламентарий предлагает не ждать кворумов и избрания технического премьер-министра, а объявить о выборах в парламент и временно дать право рулить страной исполняющему обязанности — первому вице-премьер-министру. При этом, по его мнению, органы правопорядка должны контролироваться не президентом, а заместителем Совета безопасности.

После парламентских выборов можно объявлять досрочные президентские выборы, а Сооронбаю Жээнбекову гарантировать безопасность в случае его мирного проживания.

Дастан Бекешев

Депутат добавил, что Кыргызстан должен уходить от практики привлечения президентов к ответственности.

Отметим, Жогорку Кенеш четвертый день не может собрать кворум, оставаясь легитимным органом власти в Кыргызстане.

6 октября часть депутатов поздно вечером провели заседание в гостинице «Достук», где Мыктыбека Абдылдаева избрали спикером вместо Дастанбека Джумабекова. Новый глава Жогорку Кенеша сообщил, что коалиционное большинство рассмотрело кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра. Но легитимность данного решения до сих пор оспаривают.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168438/
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