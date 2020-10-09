В народном координационном совете не могут определиться с единым кандидатом на пост технического премьер-министра.

Ранее сообщалось, что на этот пост предлагаются претенденты от четырех партий — «Реформы», «Республики», «Бир Бола» и «Ата Мекена». Однако позже Клара Сооронкулова опровергла, что намерена бороться за пост главы кабмина.

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Другой член «Реформы» Азамат Акенеев заявил, что политическая организация готова поддержать единого кандидата от оппозиции. В НКС сегодня продолжатся консультации по выдвижению единой кандидатуры.

В свою очередь выдвинутый частью депутатов на пост торага Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев напомнил: парламент — единственный легитимный орган, уполномоченный формировать кабмин, и подчеркнул: депутаты пока премьером никого не избрали.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными.