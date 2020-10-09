07:59
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

В народном координационном совете не могут определиться с единым кандидатом

В народном координационном совете не могут определиться с единым кандидатом на пост технического премьер-министра.

Ранее сообщалось, что на этот пост предлагаются претенденты от четырех партий — «Реформы», «Республики», «Бир Бола» и «Ата Мекена». Однако позже Клара Сооронкулова опровергла, что намерена бороться за пост главы кабмина.

Читайте по теме
Тилек Токтогазиев согласен — избирать технического премьера должен парламент

Другой член «Реформы» Азамат Акенеев заявил, что политическая организация готова поддержать единого кандидата от оппозиции. В НКС сегодня продолжатся консультации по выдвижению единой кандидатуры.

В свою очередь выдвинутый частью депутатов на пост торага Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев напомнил: парламент — единственный легитимный орган, уполномоченный формировать кабмин, и подчеркнул: депутаты пока премьером никого не избрали.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168406/
просмотров: 605
Версия для печати
Материалы по теме
Попытка создания внепарламентской оппозиции: пять партий объединяются
Арендаторы фудкортов обратились к властям с просьбой разрешить им работать
Премьер прав: внебольничная пневмония — это следствие заражения коронавирусом
В правительстве согласны с критикой президента, но никого не уволят
Алгоритм захоронения умерших от COVID-19 не соблюдается. Премьер встревожен
Врачей по контракту будут кормить, выдавать им СИЗ и платить повышенную зарплату
Последнее предупреждение. Власти призвали фармкомпании снизить цены на лекарства
Кубатбек Боронов: В Кыргызстане нет острой проблемы с нехваткой аппаратов ИВЛ
Кто первым поздравил Кубатбека Боронова с назначением на пост премьера
Премьер-министр подал в отставку
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков отреагировал на&nbsp;события ночи в&nbsp;Бишкеке. Комментарий Сооронбай Жээнбеков отреагировал на события ночи в Бишкеке. Комментарий
Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент Эльвира Сурабалдиева назвала депутатов, кто отказался подписывать импичмент
Новый спикер озвучил президенту предложения по&nbsp;выходу из&nbsp;ситуации Новый спикер озвучил президенту предложения по выходу из ситуации
Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с&nbsp;новым спикером парламента Есть контакт. Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с новым спикером парламента
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
9 октября, пятница
07:44
В народном координационном совете не могут определиться с единым кандидатом В народном координационном совете не могут определиться...
07:39
Сооронбай Жээнбеков просит помощи у Мелиса Мырзакматова. О чем говорили
04:53
Президент Сооронбай Жээнбеков готов уйти в отставку. При каких условиях
00:15
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
00:14
Президент готов к диалогу со всеми политическими силами, включая Садыра Жапарова
8 октября, четверг
23:46
Сооронбай Жээнбеков не собирается уходить в отставку
23:42
Сторонники Садыра Жапарова не хотят уходить со Старой площади до его назначения
23:27
Пеший марш против ОПГ пройдет в Бишкеке
23:16
Тилек Токтогазиев согласен — избирать технического премьера должен парламент
23:03
Бардак после беспорядков. Кадровые скачки продолжаются