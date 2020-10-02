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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партии «Кыргызстан» не вынесено второе предупреждение

ЦИК решил не выносить второе предупреждение партии «Кыргызстан». Решение принято на заседании Центризбиркома.

Ранее рабочая группа ЦИК по соблюдению правил агитации и информированию выявила нарушения в действиях политорганизации.

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Как отмечается в решении группы, на одном из интернет-ресурсов появился материал о том, что кандидат в депутаты от «Кыргызстана» Айтмамат Назаров (на тот период, когда он еще не вышел из списка. — Прим. 24.kg) электрифицировал несколько сел.

Рабочая группа заметила, что данная агитационная статья была оплачена из избирательного фонда политической партии «Кыргызстан».

«Уполномоченный представитель политической партии отметила на заседании рабочей группы, что материал был размещен без согласования. Но представители СМИ сообщили, что новость прислала политорганизация. При этом подтвердила, что по просьбе политической партии в тот же день по неизвестным причинам данный агитационный материал был удален с сайта», — сказали на заседании.

В заключении рабочей группы отмечено, что по закону кандидат из зарегистрированного списка при проведении предвыборной агитации не должен распространять информацию, связанную с его профессиональной деятельностью.

В итоге рекомендовано дать официальное письменное предупреждение политической партии «Кыргызстан» за нарушение порядка и условий проведения предвыборной агитации.  

На заседании член избирательной комиссии Адилет Сатыгулов заявил, что ранее уже была рассмотрена ответственность политобъединения. «По одному обстоятельству нельзя наказывать дважды. Айтмамат Назаров в тот день написал заявление о выходе из списка партии, но оно было утверждено ЦИК вечером, а в 17.30 была опубликована новость. Кроме того, он был оштрафован за то, что посещал гособъекты, будучи кандидатом», – сказал он.

Члены Центризбиркома решили не поддерживать предложение рабочей группы, в противном случае у партии было бы два предупреждения. По закону в этом случае политорганизацию снимают с гонки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167302/
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