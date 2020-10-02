Выборы-2020. Три кыргызстанца 22 раза сменили свой избирательный адрес

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова рассказала журналистам, сколько поступило реальных заявлений по форме № 2 и сколько из них отклонено.

По ее словам, на сегодня в списке избирателей 3 миллиона 523 тысячи 554 кыргызстанца.

Разница с первоначальным списком составляет 94 тысячи 511 граждан. Глава ЦИК уточнила, что данные актуализируются из Единого госреестра населения.

«Право избирателя заявить о намерении голосовать по форме № 2 является международной передовой практикой. Это очень важное право. Мы, вводя эту возможность, считаем, что это прогрессивный шаг. Отмечу, что этим правом активно пользуются регулярно 10 процентов голосующих. На выборах-2020 заявление по форме № 2 подали 496 тысяч 239 граждан», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

32 тысячи 504 трижды меняли избирательный адрес. Три гражданина подали 22 раза заявление по форме № 2. 441 тысяча 10 человек это те, кто перемещен и изменил свой адрес.

Отклонены 6 тысяч 629 заявлений.

519 тысяч избирателей прошли идентификацию, 557 тысяч 856 на этих выборах не проголосуют, потому что биометрику не сдали.