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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Кыргызстанка сменила избирательный адрес 21 раз

Женщина сменила избирательный адрес 21 раз. Об этом написала на своей странице в Facebook член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По ее словам, кыргызстанка подавала заявление по форме № 2, перескакивая с участка на участок. Перемещение можно отследить по госпорталу www.tizme.gov.kg.

В комментарии 24.kg Гульнара Джурабаева уточнила, что законом не карается смена избирательного адреса. Причем человек может сколько угодно подавать заявление по форме № 2, меняя УИК. «Его можно, конечно, заподозрить в подкупе, в том, что кто-либо из кандидатов материально заинтересовал. Но без заявления самого избирателя доказать, что предлагали деньги, невозможно. Даже если он и подаст это заявление, его самого оштрафуют», — сказала она.

В общем, сложности, по данным Центризбиркома, — 496 тысяч 239 человек сменили избирательный адрес. Это составляет 25,6 процента от общего списка голосующих. В окончательный список вошли 3 миллиона 523 тысячи 532 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167043/
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